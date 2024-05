Isola dei famosi 2024, Dario Maltese stronca Matilde Brandi in diretta tv: “Hai sbagliato posto”

Ieri 26 maggio è andata in onda una nuova puntata dell‘Isola dei famosi 2024 dove grande attenzione si è catalizzata su Matilde Brandi. Il comportamento fin troppo buono della naufraga ha scatenato il commento da parte di Dario Maltese. Nel corso della diretta infatti l’opinionista ha accusato Matilde Brandi di essere troppo buonista. L’uomo infatti ha detto le seguenti parole: “Vedo un buonismo forzato. Vedo Matilde con il freno a mano tirato. Secondo me lei sarebbe più esplosiva”. Vladimir Luxuria a questo punto ha chiesto alla naufraga se era vero che non stesse lasciando andare sull’Isola dei famosi. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex ballerina che ha dichiarato: “Sarei finta se mi arrabbiassi”.

Isola dei famosi 2024, Dario Maltese critica il comportamento di Matilde Brandi

Nel corso della diretta del 26 maggio dell‘Isola dei famosi 2024, Dario Maltese ha aspramente criticato il comportamento di Matilde Brandi, ritenuto troppo buono. L’opinionista del reality show di Canale 5 ha detto in diretta tv: “Io credo che tu sia li perché voglia ripulirti l’immagine dopo l’esperienza che non ti è piaciuta in un altro reality. Ecco hai sbagliato posto“. Parole in riferimento ai vari scontri che Matilde aveva avuto all’interno del Grande Fratello Vip contro Tommaso Zorzi. La naufraga a questo punto ha ammesso di essere esplosa nella casa più spiata d’Italia per difendere un’altra persona. Ma nemmeno questa spiegazione è piaciuta a Dario, che ha invogliato la concorrente ad essere sé stessa.