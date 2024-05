Isola dei famosi 2024: Dario Maltese svela un retroscena sul suo rapporto con Sonia Bruganelli

Tra i protagonisti di questa Isola dei famosi 2024 c’è sicuramente Dario Maltese. Il mezzo volto del TG5 è alla sua prima esperienza come opinionista di un programma. L’uomo affianca in ogni puntata del reality show Sonia Bruganelli con la quale è molto spesso protagonista di alcuni scontri in studio. Di recente, il giornalista è stato intervistato da Casa SDL dove ha raccontato un retroscena inedito del suo rapporto con l’ex moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista dell‘Isola dei famosi 2024 ha ammesso che con la donna solo soliti fare un rituale. L’uomo infatti ha dichiarato: “Siamo oggettivamente diversi, la pensiamo diversamente su tutto ma anche questo è bello. Abbiamo però un ottimo rapporto in realtà anche prima della puntata io e Sonia abbiamo un rituale: ci facciamo un aperitivo e brindiamo”.

Isola dei famosi 2024, Dario Maltese vorrebbe che vincesse Khadi e Edoardo Franco

Dario Maltese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa SDL dove ha fatto un bilancio in merito ai concorrenti di questa sfortunata edizione dell’Isola dei famosi 2024. L’opinionista ha riferito di essere dispiaciuto per alcune uscite ovvero quella di Marina, che è stata penalizzata da un incidente fisico. L’uomo inoltre ha detto che gli è dispiaciuto vedere andare via anche Joe Bastianich. Dario ha poi aggiunto di essere rimasto sorpreso in positivo sia da Khady e Edoardo Franco. Proprio quest’ultimo avrebbe la giusta strategia che nel programma serve. Insomma, per il collega di Sonia Bruganelli potrebbero essere loro due i vincitori di questa sfortunata edizione del reality show condotta da Vladimir Luxuria.