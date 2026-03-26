ISEE 2026: attenzione all’assegno unico e ai bonus, perché può diminuire l’importo

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Il nuovo ISEE 2026 introduce modifiche importanti nel modo in cui viene calcolata la situazione economica delle famiglie. Sebbene alcune novità siano state pensate per favorire i nuclei con figli, esistono anche effetti indiretti che possono incidere negativamente sull’accesso a bonus e agevolazioni.

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio l’interazione tra ISEE e assegno unico. Questo strumento di sostegno, fondamentale per milioni di famiglie, può infatti avere un impatto sul valore dell’indicatore e, di conseguenza, sulle prestazioni collegate.

Assegno unico e ISEE: come sono collegati

L’assegno unico universale è una misura che varia in base all’ISEE: più basso è l’indicatore, maggiore sarà l’importo mensile riconosciuto. Nel 2026, ad esempio, si va da circa 58 euro fino a oltre 200 euro al mese per figlio, a seconda della fascia economica del nucleo familiare.

Le soglie sono state aggiornate per effetto dell’inflazione e risultano leggermente più alte rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il punto centrale è che l’ISEE non serve solo a determinare l’importo dell’assegno unico, ma anche l’accesso a molte altre agevolazioni.

Il rischio: aumento dell’ISEE e perdita dei bonus

In alcuni casi, la percezione dell’assegno unico o di altre entrate può incidere sul calcolo complessivo della situazione economica familiare. Questo può tradursi in un aumento dell’ISEE, con conseguenze dirette:

uscita da determinate soglie di accesso

riduzione o perdita di bonus

diminuzione di agevolazioni locali (mensa, trasporti, rette scolastiche)

Molti benefici, infatti, sono legati a limiti precisi. Ad esempio:

bonus bollette con soglia sotto i 9.796 euro circa

assegno unico massimo sotto circa 17.468 euro

Superare anche di poco queste soglie può comportare una riduzione significativa degli importi o l’esclusione totale dalle misure.

Le novità del calcolo ISEE 2026

Tra i cambiamenti più rilevanti introdotti nel 2026 ci sono:

una maggiore franchigia sulla casa di abitazione

correttivi a favore delle famiglie con più figli

nuove modalità di calcolo per alcune prestazioni

Queste modifiche possono ridurre l’ISEE in alcuni casi, ma non in modo uniforme per tutti.

Infatti, l’impatto varia in base alla composizione del nucleo familiare e al patrimonio posseduto. Per alcune famiglie il nuovo sistema può risultare vantaggioso, mentre per altre può determinare effetti opposti.

Attenzione alle scadenze: aggiornare l’ISEE è fondamentale

Un altro elemento cruciale riguarda le tempistiche. Nel 2026:

da gennaio e febbraio viene utilizzato l’ISEE precedente

da marzo entra in vigore il nuovo ISEE aggiornato

Chi non presenta una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rischia di ricevere:

l’importo minimo dell’assegno unico

importi ridotti per altri bonus

Inoltre, è possibile recuperare eventuali arretrati solo rispettando precise scadenze, generalmente entro il 30 giugno.

Effetti su altri bonus e agevolazioni

L’ISEE non incide solo sull’assegno unico, ma su un ampio ventaglio di misure. Tra queste:

bonus asilo nido

bonus bollette

assegno di inclusione

agevolazioni comunali

Un ISEE più basso consente di accedere a importi più elevati o a un numero maggiore di benefici. Al contrario, un aumento dell’indicatore può ridurre drasticamente il sostegno economico complessivo.

Il 2026 si conferma un anno di cambiamenti importanti per il sistema di welfare familiare. Se da un lato il nuovo ISEE introduce correttivi favorevoli per alcune categorie, dall’altro richiede maggiore attenzione nella gestione della propria situazione economica.

L’assegno unico resta uno strumento centrale, ma il suo rapporto con l’ISEE può generare effetti indiretti da non sottovalutare. Monitorare il proprio indicatore e aggiornare correttamente i dati diventa quindi essenziale per evitare di perdere bonus e agevolazioni fondamentali.