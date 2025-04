Irene Cioni: matrimonio per l’ex velina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Irene Cioni, ex velina di Striscia la Notizia, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Giacomo, il suo compagno da oltre otto anni. La cerimonia, intima e emozionante, si è svolta il 26 aprile a Pavia, alla presenza di amici e parenti. Irene, 31 anni, ha indossato un splendido abito bianco firmato da Elisabetta Polignano, caratterizzato da un top senza maniche con scollatura a barca, dettagli in pizzo e schiena scoperta, completato da una gonna ampia in tulle e un lungo velo. La sposa ha scelto un look romantico, con capelli raccolti e un volto radioso.

Il matrimonio di Irene Cioni con Giacomo

La cerimonia ha avuto un tocco speciale grazie alla presenza della loro bambina, Vittoria, nata nel 2020, che ha fatto da damigella. Anche lei ha indossato un abito bianco, sottolineando l’atmosfera fiabesca del momento. La coppia, insieme dal 2016, ha deciso di ufficializzare il loro legame dopo aver condiviso molti anni di relazione e aver accolto una figlia.

Giacomo, imprenditore nel settore nautico, è più grande di Irene di 14 anni e ha partecipato con entusiasmo alla giornata speciale. Dopo la cerimonia religiosa, gli ospiti hanno lanciato il riso in segno di buon auspicio, prima di riunirsi per un ricevimento ricco di musica, balli e delizie culinarie. Irene, ora insegnante di yoga a Milano, ha mantenuto un profilo riservato, condividendo con il pubblico solo alcuni momenti di felicità familiare.