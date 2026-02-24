Io sono Farah quando chiude su Canale 5? Svelata la data del gran finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende con protagonista l’attrice turca Demet Ozdemir collezionano ogni giorno quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In questo momento in televisione sta andando in onda la seconda e ultima stagione della dizi turca. Di conseguenza, i telespettatori si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale di Io sono Farah. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, le vicende con protagonisti una dottoressa iraniana e un criminale turco chiuderanno i battenti ad aprile con un finale di stagione denso di colpi di scena. Difatti, la scelta di Mediaset di trasmettere appuntamenti in prima serata ha abbreviato la durata complessiva della serie tv.

Io sono Farah chiude i battenti ad aprile

Io sono Farah chiuderà i battenti ad aprile sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti il gran finale raccontano che Gonul racconterà a Mehmet che lei, Bade e Farah hanno posto fine alla vita di Ali Galip. Il poliziotto rimarrà sorpreso da tale confessione anche se deciderà di aiutare lei e le sue due amiche a non finire nei guai. Nel frattempo, Tahir, Yilmaz e Bekir uniranno le forze nella realizzazione di un piano contro Orhan. Allo stesso tempo, la protagonista interpretata da Demet Ozdemir avrà intenzione di consegnarsi alla polizia per l’omicidio compiuto. La decisione arriverà alle orecchie di Tahir, il quale cercherà di impedirglielo.