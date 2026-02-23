Io sono Farah cancellata su Canale 5: ecco quando e perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno andando in onda in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con l’attrice turca Demet Ozdemir nei panni di una dottoressa collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore, la serie tv turca è finita al centro di una nuova variazione di palinsesto. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non confermare Io sono Farah nuovamente alla domenica sera. Per questo motivo, è stato cancellato l’appuntamento con la serie tv previsto il 1° marzo a favore del ritorno di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti.

Io sono Farah non va in onda il 1° marzo

La serie tv non andrà in onda domenica 1° marzo per lasciare spazio al ritorno di Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario. Resta confermato, invece, l’appuntamento di Io sono Farah previsto per martedì 24 febbraio in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Tahir e la dottoressa iraniana avranno il difficile compito di sfidare il ritorno del Festival di Sanremo, che sarà condotto per l’ultima volta da Carlo Conti. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di mandare in onda una puntata dalla durata maxi della serie tv.