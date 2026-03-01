Io sono Farah chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir è in onda con la seconda e ultima stagione sui teleschermi di Canale 5. Le vicende della dottoressa iraniana stanno per chiudere i battenti in Italia con un finale di stagione denso di colpi di scena. Secondo quanto annunciato da Blasting News, la dizi turca chiuderà anticipatamente. Le ultime puntate di Io sono Farah sono infatti previste per il mese di marzo anziché aprile com’era stato largamente anticipato. Una decisione che arriva dopo la scelta dei piani alti di Cologno Monzese di mandare in onda doppi appuntamenti serali con la serie tv che hanno accorciato la durata della messa in onda in Italia.

Le ultime puntate di Io sono Farah in onda a marzo

Le ultime puntate di Io sono Farah andranno in onda ad marzo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv si appresta al gran finale dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Tahir deciderà di allearsi con la polizia per sconfiggere Orhan. L’uomo organizzerà un piano con la complicità di Bekir, Yilmaz e Mehmet, decisi ad aiutarlo a liberarsi della mafia irachena e turca. Nel frattempo, la protagonista interpretata da Demet Ozdemir penserà di consegnare alla polizia le prove che incastrano Bade e Gonul dell’omicidio di Ali Galip. La donna cambierà presto idea, decidendo di dare una seconda possibilità alle due donne.