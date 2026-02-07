Io sono Farah cancellata su Canale 5: nuova variazione di palinsesto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv turche in onda in questo momento sui teleschermi di Canale 5. Le vicende della dottoressa iraniana e di Tahir hanno collezionato quasi 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a contrastare la concorrenza delle altre reti. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai fans della dizi turca. Scendendo nei dettagli, l’appuntamento di Io sono Farah previsto per martedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 non andrà in onda. Al suo posto, Mediaset ha deciso di trasmettere il secondo appuntamento con Colpa dei sensi, la serie tv con l’attore italiano Gabriel Garko. Una nuova variazione di palinsesto che genere altri malumori tra i fans, già stufi di queste mosse compiute dai piani alti di Cologno Monzese.

Io sono Farah non andrà in onda martedì 10 febbraio in prima visione su Canale 5. La serie tv rimarrà sospesa ancora una volta dopo aver saltato l’appuntamento di venerdì 6 febbraio per evitare lo scontro con la Cerimonia d’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali che ha registrato 10 milioni di telespettatori su Rai 1. Tanti cambi di programmazione che arrivano a poche settimane dal gran finale della serie tv, che sarà ricco di colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Tahir organizzerà un piano con la complicità di Bekir, Yilmaz e Mehmet per distruggere Orhan. Farah, invece, avrà intenzione di consegnarsi alla polizia per aver ucciso Ali Galip se non accadesse il colpo di scena.