[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Investito a Bologna, muore 58enne originario di Manfredonia

Non ce l’ha fatta Valerio Laierno, il 58enne investito il 26 giugno da un autobus lungo viale Gozzadini, di fronte ai Giardini Margherita. L’uomo, ospite di un dormitorio pubblico in zona Massarenti, era originario di Manfredonia. Dopo 16 giorni di agonia, si è spento ieri mattina all’ospedale Maggiore, dove da subito dopo l’incidenteera stato trasportato in codice di massima gravità.

Lo scrive Il Resto del Carlino.

Moglie e figli vivono ancora in Puglia.