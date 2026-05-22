Javier Martinez dà l’appuntamento ai fans: la bella iniziativa

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Javier Martinez è tornato a far parlare di sé in questi ultimi giorni. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata vista da 5 mila utenti. In questa circostanza, l’uomo ha dato appuntamento ai suoi fans per un evento in svolgimento nelle prossime settimane a Macerata nelle Marche. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato nel corso della diretta social: “Ci sarà un evento a Macerata nel quale ci sarò. Sarà una cosa molto carina da fare per un’ottima causa. Stiamo gettando le basi per fare questa cosa. Forse per fine giugno farò un evento a Macerata. E’ molto importante per la causa. Sarà una cosa importante, riguarda la salute e ricerche varie, sensibilizzare il pubblico”. L’uomo ha concluso, aggiungendo che nella serata sarà presente anche Helena Prestes, la compagna conosciuta al Grande Fratello 2024.

Javier Martinez sarà protagonista di un evento a Macerata

L’ex gieffino parteciperà con molta probabile ad un evento a Macerata a fine giugno. Una bella iniziativa che vedrà protagonisti Javier Martinez insieme ad Helena Prestes per una giusta causa anche se al momento entrambi non hanno voluto entrare nel dettaglio. Nel frattempo, la coppia è stata annunciata come ospite della nuova edizione di Vip Champion, in svolgimento a fine maggio sull’Isola di Capri. Per gli Helevier sarà un modo per ritrovare alcuni ex gieffini che hanno partecipato insieme a loro al Grande Fratello 2024 e fare nuove conoscenze sullo sfondo della bellissima isola campana.