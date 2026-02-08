[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Investimento per il Tratturo Pescasseroli-Candela

Il finanziamento ottenuto, pari a 1 milione e 100 mila euro, per il recupero e la valorizzazione del Tratturo Pescasseroli-Candela rappresenta un risultato importante per le nostre aree interne.

La Provincia di Foggia ha creduto in questo progetto fin dall’inizio, insieme alle comunità locali e agli enti coinvolti. L’intervento consentirà di restituire funzione e valore a un’infrastruttura storica del territorio, rafforzandone il ruolo all’interno della rete ecologica regionale.

Il Tratturo Pescasseroli-Candela potrà diventare un’infrastruttura lenta, uno spazio per turismo sostenibile, un’occasione di economia legata alla cultura, alla natura, alla valorizzazione dei borghi e delle campagne. È un modo concreto per dimostrare che ambiente e sviluppo possono procedere insieme, senza che uno venga sacrificato all’altro.