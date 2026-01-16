Intossicati da monossido, quattro in ospedale

Momenti di apprensione nella notte del 15 gennaio ad Arre, in provincia di Padova, dove quattro persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'allarme è scattato into...

Momenti di apprensione nella notte del 15 gennaio ad Arre, in provincia di Padova, dove quattro persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno alle 23:30 in via Russon, ai civici 10 e 12.

Il mal funzionamento delle caldaie

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Monselice e dai vigili del fuoco, il problema è stato causato dal mal funzionamento delle caldaie di riscaldamento dei due immobili. La fuoriuscita del gas ha provocato l'intossicazione di quattro persone, tutte italiane, che sono riuscite ad uscire in tempo dalle abitazioni ma che presentavano già sintomi evidenti.

Intervento della camera iperbarica

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato gli intossicati in ospedale per le cure necessarie. Tutti e quattro sono stati sottoposti al trattamento della camera iperbarica. Dopo i primi accertamenti clinici, nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per capire le criticità dei sistemi di riscaldamento e mettere in sicurezza gli edifici.

L'appello alla manutenzione

Questo fenomeno, soprattutto nei mesi invernali, si rivela purtroppo ricorrente. Gli organi competenti continuano a lanciare appelli affinché vengano sempre effettuate le manutenzioni periodiche delle caldaie, fondamentali per evitare situazioni di oggettivo pericolo per la salute.