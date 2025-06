Intervista esclusiva allo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di opere di grande successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In occasione del Social World Film Festival, tenutosi a Vico Equense abbiamo intervistato lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha ricevuto un premio alla carriera.

Penna fluida e fantasia fuori dal comune sono i tratti distintivi di Maurizio De Giovanni. Caratteristiche che lo hanno fatto conoscere ed apprezzare dai lettori. Classe 1958, nasce a Napoli, città che racconta con grande realismo nelle sue pagine. La passione per la scrittura nasce negli anni giovanili, per poi essere messa da parte nei decenni successivi. Un legame mai del tutto spezzato, che riemerge nel 2005, anno in cui partecipa ad un concorso letterario per giallisti emergenti. In vent’anni, De Giovanni si è imposto nel panorama letterario italiano, sino a diventare uno degli autori più importanti dei giorni nostri.

Con una voce delicata e sensibile ha dato vita a capolavori letterati come la saga del “Commissario Ricciardi”, dei “Bastardi di Pizzofalcone”, di “Mina Settembre” e di “Sara”. L’eccellente risultato editoriale ha spinto i vertici delle reti televisive a puntare sulle sue fatiche letterarie, realizzando serie tv tratte dai suoi libri. Dalle pagine di un libro al piccolo schermo, le sue storie hanno continuato ad attirare l’attenzione del pubblico, diventando prodotti televisivi di eccellenza. Un incontro fra varie espressioni artistiche, che dimostra la potenza della creatività.