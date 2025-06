Intervista esclusiva a Francesco Panarella, interprete di Cucciolo in Mare Fuori.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fra i successi televisivi degli ultimi anni, non si può certo non citare “Mare Fuori”. Giunta alla quinta stagione, la serie tv in onda su Rai 2, narra le vicende dell’IPM di Napoli, portando sul piccolo schermo vicende sociali di grande attualità. Un prodotto televisivo innovativo, che entra nel complesso mondo della criminalità minorile, proponendo un messaggio di redenzione e nuove speranze. Il giovane attore Francesco Panarella interpreta Cucciolo, un ragazzo con un vissuto difficile, in cerca della sua identità.

In occasione del Social World Film Festival, tenutosi a Vico Equense in provincia di Napoli, abbiamo avuto modo di intervistare l’interprete di Cucciolo di Mare Fuori. L’attore ha parlato del suo personaggio e dell’importanza di far parte di un progetto televisivo così importante.