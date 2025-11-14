[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Intervento provvidenziale a Orsara di Puglia: equipaggio Victor salva la vita a un uomo colto da grave malore

Un intervento rapido, perfettamente eseguito, ha permesso di salvare la vita a un uomo colto da un grave malore lo scorso 13 novembre a Orsara di Puglia. Il paziente, improvvisamente colpito da un intenso dolore retrosternale e da una marcata alterazione dei parametri vitali, presentava un quadro clinico compatibile con un infarto acuto con rischio imminente di arresto cardiaco.

In uno scenario così critico, si è rivelata decisiva la tempestività dell’equipaggio Victor, composto dal soccorritore Mario Ilio Guadagno e dall’autista Michele Belluscio, che ha immediatamente riconosciuto la gravità della situazione. Gli operatori hanno attivato senza esitazione la Centrale Operativa, ricevendo un dispatch puntuale e coordinandosi in maniera impeccabile con le altre unità.

Nel giro di pochi minuti è arrivato anche l’elisoccorso, che ha garantito il trasferimento rapido del paziente verso la struttura ospedaliera più idonea. Ricoverato in Terapia Intensiva, l’uomo ha risposto positivamente alle cure, mostrando una significativa ripresa già nelle prime ore.

L’episodio evidenzia la centralità della formazione, della prontezza decisionale e della capacità di lavorare in sinergia che caratterizzano il sistema dell’emergenza territoriale. In un contesto in cui le cronache tendono spesso a mettere in luce solo criticità e disservizi, questa vicenda ricorda quanto la professionalità e la competenza degli operatori possano davvero incidere sul destino di una persona.

