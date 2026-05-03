Monte Sant'Angelo
Intervento di disinfestazione adulticida, 4 maggio a Monte e 5 maggio a Macchia
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INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA, 4 MAGGIO A MONTE E 5 A MACCHIA
nella notte tra il 4 e 5 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Monte Sant’Angelo;
nella notte tra il 5 e 6 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Macchia.
I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti norme precauzionali:
non tenere all’aperto derrate alimentari di qualsiasi natura;
non esporre indumenti e biancherie;
evitare di tenere aperti balconi e finestre;
evitare, se possibile, la circolazione.