Monte Sant'Angelo

Intervento di disinfestazione adulticida, 4 maggio a Monte e 5 maggio a Macchia

Redazione3 Maggio 2026
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INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA, 4 MAGGIO A MONTE E 5 A MACCHIA

▶️ nella notte tra il 4 e 5 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Monte Sant’Angelo;

▶️ nella notte tra il 5 e 6 Maggio intervento di disinfestazione nell’abitato di Macchia.

I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti norme precauzionali:

📍 non tenere all’aperto derrate alimentari di qualsiasi natura;

📍 non esporre indumenti e biancherie;

📍 evitare di tenere aperti balconi e finestre;

📍 evitare, se possibile, la circolazione.

La Vieste en Rose
Redazione3 Maggio 2026