Sport ItaliaSport Manfredonia
Inter Club, Andrea Ranocchia a Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Inter Club, Andrea Ranocchia a Manfredonia
Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sarà ospite al Regio Hotel Manfredi di Manfredonia il prossimo 29 maggio.
L’evento, organizzato dal Centro Coordinamento Inter Club, vedrà l’ex difensore della nazionale prima ad Adelfia (il 28 maggio) e poi a Manfredonia il giorno successivo.
In entrambe le occasioni ci sarà un meet per celebrare la fantastica stagione nerazzurra.