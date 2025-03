[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Insegnante Treviso su OnlyFans, per la CGIL non è licenziabile

Fa ancora discutere il caso di Elena Maraga, la 29enne maestra di una scuola materna cattolica a Varago di Maserada (Treviso), travolta dalle polemiche dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans in cui carica video e foto hot, è stata sospesa dalla scuola.

“Chi intende licenziarla non ha la legge dalla sua parte. Nel contratto non c’è alcun punto che vieti di fare qualsiasi cosa nel tempo libero dagli impegni, e se questa cosa è legale nessuno può contestare”. Lo afferma Alvise Sponza, segretario generale della Cgil Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) di Treviso. E spiega che “in assenza di un codice etico fatto proprio dal contratto della scuola e sottoscritto dall’interessata al momento dell’assunzione, non ci sono rilievi da muovere alla lavoratrice. Tantomeno, inserito a posteriori, un codice di comportamento potrebbe essere retroattivo”.