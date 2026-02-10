[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inquinamento dell’aria, Foggia sotto osservazione: Pm10 tra i più alti in Puglia

FOGGIA – Il capoluogo dauno figura tra le città pugliesi con i livelli più elevati di inquinamento da polveri sottili, secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2026” diffuso da Legambiente. Nel corso del 2025, il capoluogo dauno ha fatto registrare una concentrazione media annua di Pm10 pari a 21 microgrammi per metro cubo, un valore che impone una riduzione del 5% per rientrare nei limiti previsti dalla normativa europea a partire dal 2030.

In Puglia la situazione peggiore si registra ad Andria, che guida la classifica regionale con 24 microgrammi per metro cubo, seguita da Barletta e Foggia, entrambe a quota 21, mentre Bari si attesta sugli stessi valori ma con una riduzione richiesta leggermente inferiore.

Guardando alle proiezioni al 2030, il report segnala per Foggia – così come per Bari – una media stimata di 20 microgrammi per metro cubo, dunque entro i nuovi limiti di legge, ma solo a condizione che vengano messe in campo politiche efficaci di contenimento delle emissioni.

Per quanto riguarda il Pm2.5, Foggia rientra in un gruppo di città con valori medi pari a 11 microgrammi per metro cubo, insieme a Bari, Barletta, Brindisi, Taranto e Lecce. Anche in questo caso sarà necessaria una riduzione del 9% per rispettare gli standard futuri. Le concentrazioni più alte si registrano ancora una volta ad Andria e Lecce.

Sul fronte del biossido di azoto (NO2), Foggia non supera le soglie critiche, a differenza di Andria che resta l’unica città pugliese oltre i limiti, ma il dato complessivo conferma come anche nel capoluogo dauno la qualità dell’aria resti un tema centrale.

Il quadro tracciato da Legambiente mette dunque Foggia al centro delle criticità ambientali regionali, evidenziando la necessità di interventi strutturali su traffico, mobilità sostenibile e politiche energetiche per evitare che i margini di miglioramento indicati dal report restino solo sulla carta.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter

