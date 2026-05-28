Grande Fratello, tornato il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? La segnalazione

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Il Grande Fratello ha visto la nascita di numerose storie d’amore e tra queste vi è quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa romana e l’idraulico senese si erano conosciuti e innamorati nell’edizione del reality show andata in onda nel 2024. Una relazione durata per circa un anno fuori dalla Casa fino alla decisione di dividere le proprie strade a marzo 2026. In queste ore, i Tommavi – così si fanno chiamare dai fans – sono tornati prepotentemente alla ribalta per una segnalazione postata da Amedeo Venza sui social. Il noto esperto di gossip ha scritto: “Due ex si risentono dopo essersi mollati in maniera pessima”, aggiungendo le iniziali di Mariavittoria e Tommaso. Anche Deianira Marzano ha confermato la segnalazione, affermando che i due ex concorrenti del Grande Fratello si sarebbero risentiti via telefono.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sarebbero risentiti

Sarebbe tornato il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi dopo la rottura avvenuta a marzo. I due ex protagonisti del Grande Fratello si sarebbero risentiti via telefono, forse per chiarire alcune cose lasciate in sospeso. Di recente, l’idraulico senese ha rilasciato un’intervista a Non succederà più dove aveva parlato della rottura con la dottoressa romana. L’uomo aveva dichiarato le seguenti parole: “con tranquillità e gioia, in modo molto sereno, ci siamo lasciati. Non ci sono stati né tradimenti o altre persone nel mezzo. È stata una questione di compromessi, di cose, succede”.