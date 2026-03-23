INPS, bonus 500 euro in arrivo per chi non ha l’assegno di inclusione: pagamenti a marzo

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Arrivano novità importanti per chi attende il bonus da 500 euro erogato dall’INPS, legato al Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le lavorazioni di marzo sono partite e i pagamenti sono ormai imminenti, ma non per tutti è garantito l’accredito: ci sono infatti condizioni precise da rispettare per non perdere il beneficio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’INPS ha avviato le lavorazioni relative al mese di marzo, con esiti già visibili nel fascicolo previdenziale per molti beneficiari.

Questo passaggio rappresenta un segnale chiaro: gli accrediti sono in arrivo e potrebbero essere disposti entro la fine del mese, in linea con il calendario abituale.

In particolare:

a metà mese vengono pagati eventuali arretrati o prime mensilità

a fine mese arriva la ricarica ordinaria

Per marzo, la data più attesa è quella intorno al 27 marzo, quando dovrebbe essere effettuata la ricarica principale.

Cos’è il bonus da 500 euro INPS

Il contributo da 500 euro mensili rientra nel Supporto per la Formazione e il Lavoro, una misura rivolta a chi è disoccupato e sta partecipando a percorsi di reinserimento lavorativo.

Per accedere al beneficio è necessario:

avere un’età compresa tra 18 e 59 anni

possedere un ISEE entro circa 10.140 euro

aderire a corsi di formazione, orientamento o politiche attive

Non si tratta quindi di un sussidio automatico, ma di un sostegno vincolato alla partecipazione attiva del beneficiario.

Il punto cruciale: perché si rischia di perdere i soldi

Uno degli aspetti più importanti – e spesso sottovalutati – riguarda proprio gli obblighi legati al bonus.

Il diritto ai 500 euro può decadere in diversi casi, soprattutto se non si rispettano le condizioni previste dal programma.

In particolare, si rischia di perdere il beneficio se:

non si partecipa ai corsi di formazione previsti

si saltano convocazioni o attività obbligatorie

non si aderisce ai percorsi di politica attiva

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è infatti strettamente legato all’impegno concreto nella ricerca di un’occupazione. L’assenza o la mancata partecipazione possono portare alla sospensione o alla decadenza del pagamento.

Attenzione alle comunicazioni INPS

Un altro elemento fondamentale riguarda le comunicazioni ufficiali. In queste settimane, molti beneficiari stanno ricevendo notifiche relative ai corsi e agli obblighi da rispettare.

Ignorare queste comunicazioni può avere conseguenze dirette:

blocco temporaneo del pagamento

perdita definitiva del beneficio

Per questo motivo è essenziale:

controllare il fascicolo previdenziale

verificare eventuali convocazioni

rispettare tutte le indicazioni ricevute

Arretrati e importi: cosa aspettarsi

Oltre alla mensilità ordinaria, alcuni beneficiari potrebbero ricevere anche arretrati.

Questo accade quando:

le domande sono state approvate in ritardo

ci sono state lavorazioni incomplete nei mesi precedenti

si verificano aggiornamenti dei dati

In questi casi, il pagamento può risultare più alto rispetto ai 500 euro standard, proprio perché include più mensilità.

Un sostegno importante ma con regole precise

Il bonus da 500 euro rappresenta un aiuto concreto per chi è in cerca di lavoro, ma non è garantito in modo automatico e continuativo.

La logica della misura è chiara: sostenere economicamente chi si impegna in un percorso di reinserimento professionale.

Per questo motivo, il rispetto delle regole è fondamentale. Non basta avere i requisiti economici: è necessario dimostrare partecipazione attiva e continuità nel percorso.

Cosa fare per non perdere il bonus

Per evitare problemi con i pagamenti di marzo e dei mesi successivi, è consigliabile:

partecipare a tutte le attività previste

mantenere aggiornati i propri dati

monitorare costantemente la propria posizione INPS

In un momento in cui il costo della vita resta elevato, perdere un sostegno da 500 euro al mese può avere un impatto significativo sul bilancio familiare.

Il bonus 500 euro INPS resta quindi una misura importante, ma anche selettiva: i pagamenti stanno arrivando, ma solo chi rispetta tutte le condizioni potrà continuare a beneficiarne senza interruzioni.