Inizio della scuola in Puglia: problemi di nomine a Foggia

L’anno scolastico in Puglia è pronto a iniziare mercoledì 11 settembre, ma a Foggia, l’Ufficio Scolastico, non ha ancora nominato i supplenti. Mentre i colleghi stanno progettando il lavoro per tutti gli alunni, ci sono insegnanti di serie B, inclusi quelli di sostegno, che devono improvvisare. Ad oggi, non sanno ancora quali alunni saranno, loro affidati.

Questa situazione solleva importanti questioni di inclusione e pari opportunità. I bambini con bisogni speciali, che necessitano di un insegnante di sostegno, si trovano in una posizione svantaggiata. Questi insegnanti non possono programmare adeguatamente perché non sono stati ancora convocati, mentre gli altri bambini, invece, avranno già il loro docente in forma e preparato da almeno dieci giorni.

La mancanza di nomine tempestive non solo crea disagi per gli insegnanti, ma compromette anche la qualità dell’istruzione, in particolare modo, per gli alunni più vulnerabili.

È fondamentale che le autorità scolastiche affrontino questa situazione con urgenza per garantire un inizio di anno scolastico equo per tutti.

Un insegnante di sostegno