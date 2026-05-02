Attualità Manfredonia

Ingresso al museo gratuito a Manfredonia

Redazione2 Maggio 2026
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Ingresso al museo gratuito a Manfredonia

☀️ 3 Maggio – #domenicalmuseo
Torna l’iniziativa con ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali! Un’occasione per venire a scoprire la ricca collezione del museo.

Vi aspettiamo per un viaggio affascinante tra le culture del Gargano dalla Preistoria alla fine dell’età arcaica.

🕗 Orari di apertura
14.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
🎟️ 3 maggio: ingresso gratuito
📲 Prepara la visita con l’app Musei Italiani!

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Redazione2 Maggio 2026