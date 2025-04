[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“InFestArti – Contamina il mondo con la bellezza”. Nel cuore del Gargano: musica, cibo, cultura e sostenibilità

Cagnano Varano, anfiteatro antistante la Grotta di San Michele Arcangelo L’americano John Jorgenson con le Webb Sisters nel concerto finale

Ospiti internazionali della musica, percorsi enogastronomici a chilometro zero, workshop, esperienze multimediali e visite guidate per scoprire o riscoprire l’autenticità culturale. Dove? Quando? Nel cuore del Gargano, a Cagnano Varano, nell’anfiteatro della Grotta di San Michele Arcangelo. Tutto in un solo giorno: martedì 29 aprile, a partire dalle ore 18. È InFestArti – Contamina in mondo con la bellezza, l’evento che racconta la resilienza di una comunità che riscopre l’autenticità del territorio, sostenendo tradizioni e valori culturali. Una terza edizione rinnovata e ampliata, orientata all’arte e alla condivisione e organizzata con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale e alla funzione sociale. Perché forse la bellezza non basterà a salvare il mondo, ma sicuramente riuscirà a “infestarla”.

Tra i tanti ospiti in programma, spicca il nome di John Jorgenson, chitarrista e polistrumentista statunitense, apprezzato per la sua straordinaria versatilità, in grado di spaziare dal country al rock, dal jazz al bluegrass. A confermarlo, alcune delle leggende della musica con cui ha collaborato, come Elton John, Bob Dylan, Johnny Cash e Luciano Pavarotti. L’artista americano si esibirà nel concerto finale insieme con le Webb Sisters, Charley e Hattie Webb, cantanti, strumentiste e compositrici inglesi di ritorno dal loro tour internazionale al fianco di David Gilmour, stella dei mitici Pink Floyd.

Ma la grande musica è solo la punta dell’iceberg di InFestArti: oltre ai concerti, la manifestazione sarà arricchita da alcuni momenti enogastronomici dedicati all’agricoltura biologica, alla filiera corta e all’etica nella ristorazione. Un vero e proprio Show Cooking con quattro grandi protagonisti della scena culinaria e produttiva del territorio, tra cui due chef (stella Michelin) noti in tutta Italia per la loro attenzione nei confronti delle materie prime. Nell’attesa di conoscere nel dettaglio il programma della manifestazione, con tutti i suoi ospiti al completo, va segnalata la collaborazione con il progetto In&Aut A.T.S. (Autismo San Severo e Forno Fantasma della Cooperativa Sociale I AM), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministero per le Disabilità, con il patrocinio del Comune di San Severo e della Regione Puglia. Uno spazio dedicato all’inclusività, parte integrante di InFestArti.

La manifestazione è organizzata da I AM APS ed è patrocinata dal Comune di Cagnano Varano. Partner operativi: Solco Garganico, Zilletta di Brancia, Terre di Giano, Proloco Cagnano Varano, Mide Side Aps, Polpa, I AM società coop, Forno Fantasma, Catamè, AutismoSansSevero In&Aut.