Individuato laboratorio di produzione di sostanze stupefacenti in provincia di Foggia

GDF FOGGIA: ORDONA, INDIVIDUATO LABORATORIO DI PRODUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. SEQUESTRATI 14 KG DI EROINA E ARRESTATI 2 RESPONSABILI.

Nei giorni scorsi, nell’agro di Ordona, Finanzieri del Gruppo di Foggia hanno scoperto un laboratorio per la produzione di eroina.

I militari, all’esito di evidenze emerse in numerosi servizi di controllo economico del territorio e insospettiti da movimenti strani di alcuni soggetti, sono riusciti a individuare una casa di campagna attrezzata con strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente.

In particolare, i due responsabili – associati presso la casa circondariale di Foggia – si erano dotati di un miscelatore ed altri attrezzi per tagliare la sostanza; un fornetto per cuocerla e una pressa per confezionarla in panetti.

Nel laboratorio, inoltre, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 14 Kg. di eroina pronta per essere immessa in commercio e circa 100.000 euro in contanti imbustati e messi sottovuoto per essere meglio nascosti all’interno di contenitori.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti che la Guardia di Finanza di Foggia attua nella Capitanata.

La posizione dei due arrestati è al vaglio dall’Autorità Giudiziaria e gli stessi non possono essere considerati colpevoli sino ad eventuale pronunzia di una sentenza definitiva di condanna.