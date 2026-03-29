[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“InDifesa” a Peschici: conferenza-spettacolo contro la violenza sulle donne.

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 10:30, presso l’Auditorium “P. Granieri” di Peschici si terrà “InDifesa”, una conferenza-spettacolo ideata e realizzata da Danilo Audiello (Alexis Arts) e organizzato dalla cooperativa Il Filo d’Arianna in collaborazione con il Comune di Peschici.

Un’occasione per affrontare il tema della violenza di genere con storie, riflessioni e proposte concrete.

L’evento, promosso nell’ambito del programma antiviolenza “Antonietta Caruso” (finanziato dall’Ambito Territoriale di Vico del Gargano e dalla Regione Puglia) e inserito nel calendario di “Benedetta Primavera”, mira a sensibilizzare ragazzi e ragazze sul valore del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione, e vuole essere un momento di confronto per dire basta al silenzio e promuovere una cultura del rispetto.

Interverranno:

Luigi D’Arenzo, sindaco di Peschici;

Angela Ricci, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Peschici;

Francesco D’Arenzo, consigliere delegato agli eventi del Comune di Peschici;

Barbara Patetta, presidente della cooperativa Il Filo d’Arianna e responsabile del programma antiviolenza “Antonietta Caruso”;

Antonio Soccio, collaboratore del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “G. Libetta” di Peschici.