Incredibile, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia!

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia “sono una coppia: al matrimonio di Simona Ventura mano nella mano”, chi l’avrebbe mai detto? Dagospia inoltre l’ha confermato, lei si è da poco separata da Paolo Bonolis, lui ha chiuso una storia con Ema Stokholma.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, secondo Dagospia, “sono una coppia”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, Dagospia conferma, “sono una coppia”. I due hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione: “Si sono presentati mano nella mano al party pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi”, scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino.

Lei, 50 anni, è da poco separata da Paolo Bonolis. Lui, 39 anni, ha da poco, rotto ogni rapporto con Ema Stokholma. Rumors e avvistamenti della coppia non sono mancati nei mesi scorsi. Dagospia l’uscita ha documentato in occasione del matrimonio di Ventura e Terzi, confermando visivamente.

Lo scorso marzo, Bruganelli aveva raggiunto il ballerino a Madrid

Molto si è parlato di quando, lo scorso marzo, Bruganelli aveva raggiunto il ballerino a Madrid. Lui durante un’intervista aveva chiarito: “Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Ballando (versione spagnola, alla quale il ballerino ha partecipato). Era con altre persone, eravamo in gruppo”. In seguito i due sono stati visti di nuovo insieme a Palma di Maiorca ma anche a Roma, dove lei è stata vista entrare nel palazzo dove vive lui. E ora arriva il primo matrimonio insieme, da invitati.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia “sono una coppia: al matrimonio di Simona Ventura mano nella mano”