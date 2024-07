Ecco a voi le anticipazioni e le trame settimanali sulle puntate di Endless Love da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024. Tufan accompagnerà Zeynep in clinica perché abortisca. Intanto l’uomo si allontanerà per un momento, la ragazza incontrerà Asu, alla quale racconterà cosa sta succedendo. Asu l’aiuterà a fuggire. Le due donne saranno però costrette a rispondere alle domande di Kemal, che Zeynep ha contattato nell’ emergenza. Scendiamo ora nel dettaglio di Endless love anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Zeynep, estenuata da Vildan ed Emir, è caduta in depressione

Ella confusa, ha pensato di abortire e chiederà a suo fratello di ospitarla per qualche giorno. Intanto, l’auto su cui viaggeranno Emir e Nihan perderà il controllo a causa dei freni fuori uso, e finirà contro un albero.

Nazif riuscirà a impedire lo schianto contro l’auto su cui viaggeranno Emir e Nihan, chiamerà un’ambulanza. Emir e Nihan saranno ancora vivi. Emir accuserà il personale medico di fare parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo.

I sospetti di Emir su Kemal verranno confermati da un video

Nel video, l’auto di Kemal apparirà non lontana dal luogo dell’incidente. Kemal si presenterà a casa di Emir, per convincerlo della sua innocenza dichiarandogli che non lo colpirebbe mai con tali sotterfugi. I sospetti di Emir si indirizzano quindi sul suo misterioso fratello.

Onder chiederà delucidazioni a Galip sull’incidente di Nihan ed Emir, ma il consuocero si rifiuterà di rispondere, convinto che ci sia una talpa. Nihan si getterà a capofitto nel progetto della scuola per tentare di non pensare alle sue pene d’amore.

Kemal e Zehir indagheranno in merito all’incidente di Nihan ed Emir

I due vorranno scoprire l’identità dell’eventuale testimone oculare che ha chiamato l’ambulanza. Ozan si recherà a casa di Kemal, con la speranza che la confusione di Zeynep sia terminata, sconvolto per aver scoperto che la moglie abbia pensato di abortire.

Tarik vorrà presentare Banu alla sua famiglia, ma Fehime manifesterà alla ragazza la sua disapprovazione. Non potrà accettare come nuora l’ex amante di Emir. Quest’ultimo con Asu indagherà alla clinica in cui si trovava anche Zeynep e sul suo passato. Inoltre cercherà di capire chi ha noleggiato una macchina avvistata sul luogo dell’incidente… Nazif riferirà a Hakki che c’è Tufan dietro l’incidente. L’episodio si concluderà con uno scontro tra Emir e Asu.

Tarik si presenterà a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu

Fehime e Huseyin non vogliono saperne di accettare una ragazza che è stata l’amante di un uomo sposato. Ozan accuserà Nihan e Vildan di avere spinto Zeynep ad andare via di casa: Vildan pregherà Nihan di convincere Zeynep a tornare.

La donna così si introdurrà di notte nel giardino di Kemal e sorprenderà Zeynep ed Emir mentre parlano. Ella sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotograferà Emir. Appena Zeynep si separerà da Emir, Nihan l’avvicinerà.

Mentre conversa, la ragazza farà partire una telefonata ad Emir per fargli sentire un messaggio forte e chiaro: non permetterà a nessuno di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Zehir, intanto, troverà il nome della persona che ha segnalato l’incidente stradale di Emir e Nihan: si chiama Nail Bozcam.

Lui e Kemal andranno a casa sua a chiedergli chiarimenti ma l’uomo, dalla sedia a rotelle, dirà di non essersi mai mosso da casa.