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Incidenti Manfredonia-Ebolitana, il comunicato della società campana: “Criticità nella gestione dell’ordine pubblico”

L’Ebolitana calcio 1925, prende atto del comunicato diffuso dal Manfredonia Calcio 1932 e,nel condividere la ferma condanna di ogni forma di violenza, ribadisce il proprio pieno e convinto rispetto per i valori dello sport, della correttezza e del rispetto reciproco.

La nostra Società condanna fermamente ogni forma di violenza, senza alcuna distinzione, ritenendo che episodi di questo genere siano totalmente estranei ai principi che devono caratterizzare il calcio e lo sport in generale.

Allo stesso tempo, riteniamo doveroso evidenziare le evidenti criticità riscontrate nella gestione dell’ordine pubblico al termine della gara. Una situazione che, anche alla luce delle ricostruzioni e delle considerazioni riportate da diversi organi di stampa, appare meritevole di un’attenta e approfondita verifica.

L’Ebolitana ritiene infatti che, in occasione di una manifestazione sportiva, la predisposizione e l’efficacia del servizio di ordine pubblico debbano garantire condizioni adeguate di sicurezza e prevenzione, soprattutto nei momenti immediatamente successivi alla conclusione della gara, quando possono verificarsi situazioni di tensione.

Le criticità emerse nell’organizzazione e nella gestione del servizio di ordine pubblico non possono essere ignorate e auspichiamo che gli organi competenti possano accertare con precisione se siano state adottate tutte le misure necessarie a prevenire e contenere quanto accaduto.

L’Ebolitana non intende sostituirsi agli organi preposti nell’accertamento dei fatti, né formulare giudizi definitivi prima che siano state ricostruite con precisione le dinamiche dell’accaduto. Proprio per questo, auspica che le Istituzioni competenti possano procedere con serenità, puntualità e imparzialità, individuando, ove necessario, le eventuali responsabilità sulla base degli elementi oggettivamente accertati.

La nostra Società conferma la propria piena fiducia nelle Istituzioni e nelle Forze dell’Ordine e manifesta la propria disponibilità a collaborare, per quanto di competenza, affinché ogni aspetto della vicenda possa essere chiarito nel modo più corretto, trasparente e completo.

L’Ebolitana ritiene inoltre importante preservare i rapporti di rispetto e collaborazione tra le società sportive, consapevole che la rivalità agonistica rappresenta una parte naturale e positiva del calcio, ma deve sempre rimanere confinata al terreno di gioco.

Desideriamo rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che, con professionalità e senso di responsabilità, sono intervenuti durante i momenti di tensione, contribuendo a tutelare la sicurezza delle persone presenti.

Il calcio deve continuare a essere un momento di aggregazione, passione e condivisione, capace di coinvolgere famiglie, giovani e tifosi nel rispetto delle regole e dell’avversario.

L’Ebolitana continuerà a promuovere i valori dello sport, della correttezza e del rispetto, nella convinzione che, al di là di ogni risultato e di ogni rivalità sportiva, debbano sempre prevalere il buon senso, il dialogo e il rispetto tra le persone.

La condanna della violenza deve essere ferma e senza ambiguità. Allo stesso modo, la sicurezza e l’ordine pubblico all’interno e nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi devono essere garantiti attraverso un’organizzazione adeguata, efficace e proporzionata alle esigenze della manifestazione.