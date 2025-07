[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendio San Giovanni Rotondo: case evacuate, situazione in miglioramento

E’ stata una lunga notte, un incendio divampato alle ore 22.30 circa in zona Costa che poi ha raggiunto la zona 167 ci sta tuttora tenendo in apprensione, anche se la situazione in questo momento sembra migliorata rispetto a poche ore fa.

Il Vice Sindaco Michele Longo ha seguito le operazioni di coordinamento sin dai primi attimi recandosi personalmente nelle vicinanze dei fronti del fuoco, e sta seguendo ora la situazione presso il Comando della Polizia Locale. Lo stesso ha ritenuto necessario, confrontandosi con i Vigili del Fuoco e le forze intervenute, attivare il COC (Centro Operativo Comunale) per coordinare le varie operazioni di contenimento.

In seguito ci si è visti costretti ad evacuare, in via precauzionale, 36 alloggi in zona 167 ed un altro in via Costa, in quanto le fiamme stavano per giungere in prossimità degli stessi.

I Vigili del Fuoco hanno allertato la centrale operativa per richiedere l’intervento di un Canadair che arriverà per terminare le operazioni di contenimento delle fiamme alle ore 8.15.

Un enorme ringraziamento va fatto oltre che ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri presenti sul posto con il Capitano Corlianò ed il Comandante Ciavarella, alla Polizia Locale guidata dal Comandante Giuseppe Bramante, alle associazioni di Protezione Civile Gamma 27, VAB, Croce Rossa, Misericordiae e AVAS San Pio, queste due ultime associazioni presenti con Ambulanze, e la ditta Centra trasporti.