Incendio Oasi, Di Mauro: “Danno ambientale inestimabile”

Questa mattina mi sono recato all’Oasi Lago Salso, devastata nei giorni scorsi dalle fiamme.

Un danno ambientale inestimabile, che guardato dal vivo lascia ancor di più senza parole.

Nell’occasione ho incontrato il Comandante della stazione di Lago Salso dei Carabinieri della Forestale, che ho ringraziato per il lavoro che quotidianamente svolgono.

Ho inoltre sentito il Sindaco di Manfredonia e nelle prossime ore farò lo stesso con i Sindaci dei Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, altre zone gravemente colpite da questi gesti criminali.

Con loro desidero confrontarmi, in tempi strettissimi, per concordare le azioni che possiamo mettere in campo rapidamente e, ovviamente, in chiave preventiva.

Oggi più che mai è fondamentale attuare un principio di dialogo e di collaborazione che diventi un metodo stabile di lavoro per affrontare i problemi e ricercare le soluzioni.

Nonostante i danni incalcolabili ci rialzeremo anche stavolta.

Insieme.

Raffaele Di Mauro – Commissario Parco Nazionale del Gargano