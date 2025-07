Incendi sul Gargano, dislocati due canadair ad Amendola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

INCENDI SUL GARGANO, EMILIANO SENTE CAPO PROTEZIONE CIVILE PER DISLOCAZIONE DI DUE CANADAIR

“Ieri, sollecitato dai sindaci del Gargano, ho avuto un colloquio telefonico con il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano concernente i molti incendi appiccati da criminali senza scrupoli sul Gargano e a Manfredonia, dove nei giorni scorsi è bruciata l’Oasi del Lago Salso.



A seguito di tali colloqui il Capo Dipartimento ha deciso di dislocare provvisoriamente presso l’Aeroporto Militare di Amendola due Canadair per diminuire i tempi di intervento in Puglia. Voglio pertanto ringraziare per tale sollecita decisione”. Lo dichiara il presidente della regione Puglia Michele Emiliano.