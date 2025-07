[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi Gargano, richiesta intervento alle autorità militari e politiche

Oggetto: Richiesta urgente di presidio dopo gli incendi divampati in località Oasi Lago Salso e

palude Frattarolo che ancora minacciano la vita di persone e beni ambientali di valore inestimabile

del nostro Gargano per la sicurezza dei cittadini e dei beni inalienabili del territorio.



Ill.mi Comandante de32° Stormo dell’aeroporto di Amendola Colonnello Antonio Vivolo e suo

successore Colonnello Roberto LOSENGO e autorità militari e politiche in indirizzo ,

gli scriventi firmatari in relazione alla richiesta in oggetto segnalano alle SS.LL la situazione

gravissima di distruzione di beni ambientali di pregio e di pericolo per intere comunità del nostro

territorio che richiede interventi straordinari per la salvaguardia delle nostre vite innanzitutto e del

futuro economico di quella zona.



Noi sottoscrittori abbiamo pensato di rivolgerci al Distretto Militare di Amendola che è di stanza,

nel territorio di Manfredonia con la speranza che una tale struttura militare si metta al servizio dei

bisogni del Territorio in cui è operante, in particolare in occasioni così importanti e pericolose per la

nostra SICUREZZA, sicurezza che sappiamo essere il fine prioritario della sua esistenza.



Gli attacchi sistematici di questi giorni configurano infatti una minaccia che va oltre la criminalità

ordinaria e richiedono dunque una risposta proporzionata alla gravità del fenomeno. Le competenze

e la tecnologia disponibili nel presidio di Amendola possono offrire sicuramente una soluzione

immediata ed efficace.



La sorveglianza aerea continua, ferme restando le garanzie costituzionali, potrebbe rappresentare

l’unico metodo efficace per la protezione di aree estese da minacce persistenti. Il territorio pugliese

dispone delle risorse necessarie attraverso gli asset militari locali. La nostra proposta è tecnicamente

solida, giuridicamente fattibile e operativamente immediata.

Pertanto chiediamo a tutte le autorità in indirizzo, di prenderla in considerazione e di intervenire

in ausilio delle altre istituzioni che in questi ultimi giorni stanno, con tutti i mezzi possibili, facendo

fronte all’emergenza incendi.



Certi della sensibilità e disponibilità degli interlocutori militari e politici, cordialmente salutiamo.



Manfredonia, 22 luglio 2025

Gli scriventi sottoscritori:

+p.Moscone Franco crs

Arcivescovo di Manfredonia-Vieste- San Giovanni Rotondo

Casa Salute e Ambiente La Presidente Prof.ssa Maria Rosa Porcu;

LIPU Puglia Presidente Enzo Cripezzi;

Italia Nostra Gargano terre dell’Angelo Il Presidente Michele Conoscitore;

Consigliera nazionale Italia Nostra dott.ssa Maria Gioia Sforza;

Associazione Politico Culturale Manfredonia Nuova, La Presidente Prof.ssa Iolanda D’Errico;

Fareambiente Puglia, Il Presidente Francesco Bacchelli

UCIIM: Unione Cattolica Insegnanti Presidente Prof.ssa Arcangela Bisceglia;

AMCI: Associazione Medico Cattolici Italiani Il Presidente Dott. Giuseppe Grasso;

UnionImprese Italia – Manfredonia responsabile Dott. Franco Palmieri

Operatrice Turistica Manfredonia Sig. Vittoria De Salvia;

Associazione Mondo Nuovo Manfredonia Presidente Emmanuela Troiano

Movimento dei Focolari

Magliette Bianche Portavoce Dott. Luigi Starace;

CittadinanzaAttiva coordinatrice per Manfredonia Dott.ssa Eleonora Pellico;

Lions Club Manfredonia Host Presidente Dott. Giuseppe Grasso;

Cooperativa Pescatori Sirio, La Presidente Sig. Michela Di Candia;

Yachting club Marina del Gargano, Presidente Dott. Pasquale Frattarolo;

Rotary club Manfredonia, il Presidente ing. Raffaele Fatone

Società di Storia Patria per la Puglia-Sezione di Manfredonia: Presidente Lorenzo Pellegrino;

Società di Storia Patria per la Puglia- Sezione regionale giuridica Ricerca delle consuetudini

giuridiche locali’: Presidente Patrizia Piemontese;

Società di Storia Patria per la Puglia- Sezione regionale per la medicina: Presidente Lorenzo

Pellegrino;

Slow food Manfrdonia Presidente Prof.ssa Luigia Ciufferda

Avvocato Michela D’Onofrio Coordinatrice Touring Club Italiano;

Associazione “APS 365°” Presidente Dott.. Emiliano Della Torre;

Centro studi “Cristanziano Serricchio Presidente Prof.ssa Raffaela La Torre

Centro Cultura del mare A.P.S. Ente del terzo settore Presidente prof. Giovanni Simone,

Movimento Donna Vita Libertà Manfredonia