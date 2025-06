[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inaugurata la tre giorni di “Grani Futuri”

“Grani Futuri”, l’evento internazionale del pane, racconta come in ogni luogo con tanto lavoro e impregno, la rinascita sia possibile e i sogni si possono realizzare. È con queste parole che Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis (Foggia), ha suggellato il via all’evento internazionale del pane che fino a lunedì 23 giugno animerà il Gargano interno, in località Stignano. Da questa idea di Antonio Cera, il fornaio economista, che ha guardato al pane come un simbolo che crea connessioni e valore dal chicco di grano dei contadini, fino ai fornai e ai pasticcieri e agli chef, per dialogare con i consumatori finali, è iniziato il percorso del Manifesto Futurista del pane nel 2017. Il tema del Pane della Speranza, che caratterizza Grani Futuri 2025, è stato al centro della benedizione impartita da⁠ ⁠Don Matteo Ferro, della chiesa dell’Addolorata e di San Berardino di San Marco in Lamis. Al momento inaugurale hanno partecipato il consigliere regionale Napoleone Cera e il comandante dei Carabinieri Matteo Belvito. I giovanissimi atleti della ASD Calcio di San Marco in Lamis che hanno degustato i pani artigianali di Grani Futuri che portano con loro sapore e salute. Subito dopo c’è stato il salotto letterario a cura di Lucia Tancredi, scrittrice, che ha condotto il dialogo con la scrittrice Elsa Di Meo, autrice di numerose opere letterarie dedicate al pane, di cui ha evidenziato la sacralità in ogni cultura del mondo. A seguire nell’Auditorium di Grani Futuri, allestito in modo artistico con i vecchi arredi dell’ex convento di Stignano, si è svolta la tavola rotonda su “Il pane che verrà” con vari ospiti da tutta Italia che, poi, sono tornati ai fornelli per la prima delle cene del pane serali.

Siamo lieti di porgere l’invito a partecipare alla cerimonia inaugurale, alla quale seguirà l’apertura degli stand enogastronomici, dei talk, del salotto letterario e delle cene su prenotazione da Eventbrite.

Qui di seguito tutte le info sul programma dei prossimi due giorni di Grani Futuri

Metti una giornata a San Marco in Lamis, in località Convento di Stignano, tra i sapori e i luoghi di “Grani Futuri”: Laboratori del Pane, Degustazioni e Cene, Visite guidate gratuite, Racconti di pane e memoria, Salotti letterari, Post Cenam … tirar tardi la sera e tanto altro con celebrità della cucina stellata e pluripremiati fornai

Come si fa a partecipare: gli eventi gratuiti e liberi, gli eventi gratuiti su prenotazione, le cene a pagamento solo su prenotazione su Eventbrite Grani Futuri per un totale di 19 appuntamenti e altri di libera partecipazione.

Il pane della speranza, tra sacralità, assaggi e futuro – L’edizione 2025 dedicata a zia Maria Franco, una delle fondatrici di Forno Sammarco

Clicca qui per Grani Futuri 2025 Programma completo

DOMENICA 22 GIUGNO – Piazza Grani Futuri (Stignano)

Ore 20:30 CumPanis

IL PANE E I SUOI COMPLICI: un rito serale di condivisione

· costo € 40 euro (7 degustazioni + 3 calici di vino), prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Con Pietro Zito (Montegrosso di Andria), Agostino Bartoli (Taranto), Luigi De Vita (Mattinata), Iginio Ventura (Peschici), Luigi Centra (San Giovanni Rotondo), Michele Sabatino (Apricena), Gaetano Pezzicoli (Lesina) e con I Fornai Mauro Petronella (Altamura), Nunzio Ninivaggi (Altamura), Lorenzo Perilli (Sannicandro Garganico), Orazio Chiapparino (San Giovanni Rotondo), Francesco Paolo Mango (Palermo), Beniamino Bazzoli (Odolo), Antonio Cera e Pietro Borazio (San Marco In Lamis).

ore 21:00 CUM GRANO SALIS, SI ONORA LA TERRA

Convivio Grani Futuri

· costo € 90 euro CENA con prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Errico Recanati (Loreto), Domenico Cilenti (Peschici) e Tiziano Mita e Felice Campanale (Savelletri) intrecciano storie di territorio e sapienza culinaria. Pane e companatico si cercano, si esaltano, si raccontano. Un’esperienza sensoriale intensa e profonda accompagnata dai pani e dall’olio dei partners della rete di “Grani Futuri”.

LUNEDÌ 23 GIUGNO – Piazza Grani Futuri (Stignano)

ore 21:00 CUM GRANO SALIS, SI COSTRUISCE ACCOGLIENZA

· Cena costo € 90 euro, prenotazione obbligatoria con prevendita su Eventbrite

Luigi Nardella (Lucera), Giovanni Ingletti (San Vito dei Normanni), Nicola Di Lena (Pasticceria San Vito dei Normanni) portano in tavola una cucina che accarezza, ascolta, include. Sensibilità come linguaggio comune, sapori come abbracci. Per mano i pani e l’olio dei partners della rete di “Grani Futuri”.

OGNI MATTINA – eventi gratuiti in varie località

PERCORSO DI PANE a cura di Michele Bruno

Ore 9, tutte le escursioni guidate sono con propria auto, gratuite con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

SABATO 21 – ritrovo: piazzale del Convento di San Matteo (San Marco in Lamis). IN ITINERE PANIS Un itinerario tra i luoghi più mistici del Gargano, dove il pane incontra la fede e la lentezza del passo si fa meditazione, fino ad arrivare a Monte Sant’Angelo.

DOMENICA 22 – ritrovo: Piazza Grani Futuri (località Convento di Stignano). PANIS TERRAE Un’immersione nei paesaggi aperti del Tavoliere delle Puglie, tra spighe mature, raccolta a mano, molitura a pietra fra grani antichi, farine vive e storie da raccontare.

LUNEDÌ 23 – Ritrovo: piazza Madonna delle Grazie (San Marco in Lamis). PANIS COMMUNIS Forni e botteghe orafe si stringono a San Marco in Lamis in un percorso che narra il pane e l’oro come gesti d’arte, bellezza condivisa e memoria viva.

DOMENICA 22 ore 11:00 Agriturismo Le Caselle (Rignano Garganico) gratuito su prenotazione LA VIA DEL PANE

Sei città pugliesi simbolo dell’arte bianca • Altamura (BA), Guagnano (LE), Laterza (TA), Andria (BT), Mesagne (BR), Monte Sant’Angelo (FG) • costruiscono insieme un percorso di identità e sapori. È qui che si pone la prima pietra della Via del Pane come futuro itinerario turistico.

LUNEDÌ 23 ore 11:30 Centro storico “La Padula” (San Marco in Lamis) CONTEST “Furnara per un giorno” per il pubblico partecipazione libera

OGNI POMERIGGIO – eventi gratuiti a Stignano

sabato 21 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittriceCon Elsa Di Meo (scrittrice) gratuito su prenotazione.

ore 18:45 TAVOLA ROTONDA: “IL PANE CHE VERRÀ” gratuito

Moderatore: Maria Carmela Ostillio (docente di Marketing SDA Bocconi di Milano) con: Davide Fiorentini (O’FIORE MIO – Faenza), Salvatore Curatolo (Cagnano Varano), Massimo Vitali (Cesenatico), Catello Di Maio (Torre del Greco), Francesco Arena (Messina) e Antonio Cera (FORNO SAMMARCO – San Marco in Lamis).

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera…Con Michele Di Carlo (Gustosofo) Cocktail naturali, chiacchiere brillanti e ingredienti veri, partecipazione gratuita.

domenica 22 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittriceCon Gabriella Genisi (scrittrice), Elvio Carrieri (scrittore)

gratuito su prenotazione .

ore 18:45 TAVOLA ROTONDA: “IL PANE DELLA SPERANZA”

Cosa rappresenta oggi il pane? Gesto quotidiano di fiducia, segno di cura, seme di comunità. Moderatore: Fulvio Marcello Zendrini (docente di Food Marketing e giornalista) con Antonio Tassone (Presidente Assipan), Francesco Lenoci (docente di Economia Università Cattolica di Milano), Giuliano Belloni (scrittore), Federica Racinelli (agronomo), ingresso libero.

lunedì 23 giugno Auditorium Grani Futuri (Stignano)

ore 17:30 SALOTTO LETTERARIO a cura di Lucia Tancredi – scrittrice con Fabrizio Catalano (regista e drammaturgo), gratuito su prenotazione.

ore 19:00 LABORATORIO DEL PANEcon Beniamino Bazzoli (Odolo Brescia) e Luca Calce (Ravello), gratuito su prenotazione.

OGNI SERA – eventi gratuiti a Stignano

Auditorium Grani Futuri

sabato 21 giugno ore 20:00 LABORATORIO DEL PANE con Rodolfo Molettieri (Napoli), gratuito su prenotazione.

domenica 22 giugno ore 20:00 LABORATORIO DEL PANE E OLIO

Con Sabrina Pupillo assaggi guidati, profumi intensi e storie che affiorano a ogni morso, gratuito su prenotazione.

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera…Con Michele Di Carlo (Gustosofo) ed Enzo Scivetti (Esperto distillati e sigari) – Cocktail naturali, chiacchiere brillanti, ingredienti veri e l’aroma avvolgente di sigari selezionati, partecipazione gratuita.

lunedì 23 giugno

ore 20:00 IL PANE IN SCENA Piazza Grani Futuri – Stignano

La Segale si mette le Corna: l’allucinogeno Rito d’Iniziazione dell’Accademia delle Corna (Putignano). Sorprendente spettacolo tra mito, pane e risate. Degustazioni in Piazza ticket €5, ingresso libero.

POST CENAM • Tirar Tardi la Sera…

Con Michele Di Carlo (Gustosofo), Enzo Scivetti (Esperto distillati e sigari), Claudia Lerro (attrice) e il gruppo di musica etnica Rione Junno. Cocktail naturali, chiacchiere brillanti, musica dal vivo e l’aroma avvolgente dei sigari, partecipazione gratuita.

L’evento internazionale del pane “Grani Futuri” è realizzato con l’impegno di volontari, il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di San Marco in Lamis ed il sostegno di Forno Sammarco, Menhir Marangelli, Montaratro Masseria, Selezione Sabatino, Frutti Antichi Puglia, Oilivis oliva del Gargano, Acqua Orsini, Azienda Agricola Brunitta, Lake Cafè, Mulino a pietra naturale della Langa Marino, Lo chalet dei Gourmet, Olio Prencipe, Azienda Agricola Bramante Masseria Paglicci, Casa Prencipe pasta in elevata purezza, Vigilanza Service Security, Accademia delle Corna – Putignano, Scanna Gatta masseria contemporanea, Studio tecnico di Ingegneria Ing. Lombardi Giacinto, Sabino Leone.