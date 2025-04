[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inatteso colpo di coda dell’inverno: freddo e piovaschi anche in Puglia

Arriva tra il finire della settimana e l’inizio della prossima l’ultimo (?) colpo di coda dell’inverno in Italia ed in Puglia.

“La conseguenza più immediata di questa intensa ondata di freddo artico si farà sentire soprattutto sul fronte delle temperature” scrive MeteoLive “Non escludiamo la possibile successiva formazione di un ciclone sui nostri mari, il che potrebbe dare origine a una fase meteorologica particolarmente movimentata e dinamica. Al momento, le regioni che sembrerebbero maggiormente coinvolte da questa instabilità sono quelle del Sud e la Sicilia.”

Ma quanto farà freddo? In Puglia ci sarà la pioggia?

Resteranno escluse da questo abbraccio freddo le due Isole Maggiori, la Calabria ed i settori alpini in genere. In prossimità del medio versante adriatico sono attese punte al ribasso alla medesima quota attorno a -6°; tra -4 e -5° nelle aree interne del centro e sulla verticale della Valpadana centro-orientale.

In Puglia farà abbastanza freddo per il periodo. Si passerà dunque, dal quasi caldo di sabato al pieno inverno di lunedì. Cambiamenti bruschi in sole 24 ore!

Valori massimi localmente sotto i 10° sulle coste del versante adriatico e soprattutto nelle aree interne esposte ad est.

Capitolo pioggia: i primi deboli piovaschi sono attesi per il pomeriggio/sera di domenica, mentre più dubbi sono legati alla prossima settimana.