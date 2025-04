[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 6 aprile torna il freddo: le conferme

Molti siti internet specializzati, come IlMeteo.it, ormai non hanno più dubbi: dal 6-7 Aprile una potente irruzione di aria molto fredda proveniente dal Polo Nord investirà dapprima l’Europa orientale per poi puntare anche il nostro Paese. Stiamo parlando di valori di circa 8-10°C al di sotto delle medie climatiche di riferimento: insomma, un vero e proprio colpo di coda invernale.

La conseguenza più diretta di questa bordata artica la sentiremo sul campo delle temperature: specie di notte e al primo mattino ci sarà da battere i denti con valori fin sotto i 5°C in molte città del Centro Nord.

Da valutare, poi, la possibile formazione di un ciclone sui nostri mari che potrebbe dar vita a una fase piuttosto movimentata e dinamica: attenzione, con questo tipo di configurazioni, dalle caratteristiche invernali, non sono da escludere eventi meteo estremi, a causa dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, con temporali, grandinate e pure il ritorno della neve sulle nostre montagne fino a bassa quota (per il periodo). Al momento le regioni maggiormente coinvolte sembrerebbero quelle del Sud e la Sicilia.