In trekking con la famiglia alla scoperta della Foresta Umbra

Domenica prossima Gargano Natour, in collaborazione con Elda Hotel, organizza il primo family trekking in Foresta Umbra.

Si tratta di un’esperienza specificatamente rivolta a famiglie con bambini e ragazzi, un itinerario grazie al quale immergersi con semplicità nella grandiosità della Foresta Umbra, importante patrimonio naturalistico del Parco Nazionale del Gargano.

Per un giorno i più piccoli potranno abbandonare gli smartphone per godere della bellezza della natura catturandone stimoli e sensazioni.

Il percorso, di una lunghezza di 5 km, è in piano ed è adatto a tutti.

Si consigliano scarponcini, meglio scarpe da trekking.

L’escursione rientra in un più ampio calendario invernale di attività da vivere nel Parco del Gargano, esperienze di conoscenza del territorio all’insegna della natura e della cultura che trovate su www.garganonatour.it.

Informazioni e iscrizioni al 3931753151 (Domenico Antonacci).