Attualità Capitanata
Disperso nella Foresta Umbra, nessuna notizia del signor Del Sordo
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Disperso nella Foresta Umbra, nessuna notizia del signor Del Sordo
Proseguono senza sosta, ormai da quattro giorni, le ricerche del signor D. Del Sordo nella Foresta Umbra.
In campo un imponente dispiegamento di soccorritori, con il prezioso supporto delle unità cinofile molecolari, impegnati a setacciare un’area boschiva vasta e complessa da esplorare.
L’attesa si fa sempre più difficile, ma la macchina dei soccorsi continua a operare, battendo palmo a palmo il territorio nella speranza di un epilogo positivo.
Un pensiero va al signor Del Sordo, ai suoi familiari e a tutti gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche. Non si smette di sperare.