Attualità Capitanata

Disperso nella Foresta Umbra, nessuna notizia del signor Del Sordo

Redazione29 Ottobre 2026
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Disperso nella Foresta Umbra, nessuna notizia del signor Del Sordo

Proseguono senza sosta, ormai da quattro giorni, le ricerche del signor D. Del Sordo nella Foresta Umbra.


​In campo un imponente dispiegamento di soccorritori, con il prezioso supporto delle unità cinofile molecolari, impegnati a setacciare un’area boschiva vasta e complessa da esplorare.


​L’attesa si fa sempre più difficile, ma la macchina dei soccorsi continua a operare, battendo palmo a palmo il territorio nella speranza di un epilogo positivo.

Un pensiero va al signor Del Sordo, ai suoi familiari e a tutti gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche. Non si smette di sperare.

Redazione29 Ottobre 2026