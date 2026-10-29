Ciao Maschio e Storie al bivio Weekend, ospiti 31 ottobre: anticipazioni e novità per De Girolamo e Monica Setta

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Doppio focus sul weekend della Rai con Ciao Maschio e Storie al bivio Weekend, due programmi che stanno vivendo un momento particolarmente importante all’interno dei palinsesti. Da una parte Nunzia De Girolamo accoglierà in studio uno degli attori più amati dal pubblico italiano, dall’altra Monica Setta si prepara a una nuova sfida professionale con il passaggio in prima serata durante il periodo natalizio.

Tra interviste, racconti personali e progetti televisivi, il fine settimana offrirà diversi spunti per gli spettatori delle reti Rai. Chi sarà l’ospite della nuova puntata di Ciao Maschio? Di cosa parlerà Francesco Paolantoni con Nunzia De Girolamo? E quali novità riguardano Storie al bivio Weekend?

Ciao Maschio, Francesco Paolantoni si racconta da Nunzia De Girolamo

Protagonista della puntata di Ciao Maschio in onda sabato 31 ottobre sarà Francesco Paolantoni.

L’attore e comico napoletano si confronterà con Nunzia De Girolamo in una lunga intervista che avrà al centro il tema della sindrome di Peter Pan, ovvero la difficoltà di accettare il passare del tempo e il desiderio di conservare uno spirito eternamente giovane.

Nel corso della conversazione ci sarà spazio anche per il racconto della sua carriera, delle esperienze personali e di alcuni aspetti meno conosciuti del suo percorso artistico.

Ciao Maschio, spazio anche al film “Se ami qualcuno dillo”

Nel corso della trasmissione si parlerà anche del film “Se ami qualcuno dillo” insieme al regista Marco Bonini.

La pellicola racconta la storia di Sergio, interpretato da Edoardo Leo, un uomo che dopo un improvviso malore si risveglia senza memoria e con una personalità profondamente cambiata. Una vicenda che porta il protagonista a riscoprire affetti, relazioni e sentimenti da una prospettiva completamente nuova.

Il tema del cambiamento personale si lega così perfettamente allo spirito del programma condotto da Nunzia De Girolamo.

Storie al bivio Weekend verso la prima serata, ospiti in aggiornamento

Buone notizie anche per Monica Setta. Il programma Storie al bivio Weekend si prepara infatti a sbarcare in prima serata con due appuntamenti speciali previsti durante le festività natalizie.

Si tratta di una promozione importante per la trasmissione, che negli ultimi mesi ha ampliato i propri contenuti affiancando ai racconti personali e alle storie di vita anche temi di cronaca e attualità.

Al momento, però, gli ospiti delle puntate speciali risultano ancora in aggiornamento e maggiori dettagli dovrebbero emergere nelle prossime settimane con le comunicazioni ufficiali della Rai.

L’appuntamento con Ciao Maschio resta fissato per sabato 31 ottobre alle 17:05 su Rai 1, mentre cresce l’attesa per conoscere i protagonisti delle future puntate in prima serata di Storie al bivio Weekend.