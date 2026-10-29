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Focolai Carbonchio Ematico, Galante (IZSPB): “Situazione sotto controllo con l’adozione di tutte le procedure utili al contenimento dell’infezione”

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Centro di Referenza Nazionale per l’Antrace, produce e distribuisce in Italia e all’estero il vaccino contro questa malattia

Per quel che concerne i due focolai di carbonchio ematico riscontrati in due allevamenti di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, vogliamo innanzitutto rassicurare la popolazione. Assieme ai servizi veterinari dell’Asl di Foggia e alla Regione Puglia abbiamo intrapreso tutte le opportune azioni a cominciare dal piano di vaccinazione degli animali in un raggio di 5 kilometri a partire dai focolai fino a misure preventive come il blocco della movimentazione degli animali, che servono a contenere l’infezione. Il vaccino è immediatamente disponibile poiché l’IZSPB, che è Centro di Referenza Nazionale per l’Antrace, produce il vaccino contro questa malattia che distribuisce, oltre che in Italia, anche ai servizi veterinari di Spagna, Grecia e Francia. L’antrace è una malattia che spaventa, tuttavia è bene ricordare che, soprattutto sul Gargano, è storicamente presente. Quest’anno, grazie alle condizioni climatiche favorevoli come le recenti piogge molto abbondanti, c’era da aspettarsi l’insorgenza di focolai attraverso la riemersione delle spore di antrace che sono storicamente presenti in quei terreni. Attualmente non vi è nessuna presenza di casi di infezione nell’uomo e proseguiremo ad adottare tutte le misure di contenimento utili nel presente e nel futuro, a testimonianza del grande lavoro che svolgiamo quotidianamente, investendo costantemente a livello di impegno economico e di capitale umano.

Lo dichiara Domenico Galante, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l’Antrace dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata