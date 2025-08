In ricordo di Luigi e Aurelio Luciani

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

9 agosto 2017 – 9 agosto 2025. Luigi e Aurelio Luciani Vittime innocenti della mafia

Sono trascorsi otto anni dalla strage avvenuta il 9 agosto vicino alla vecchia stazione di San Marco in

Lamis, quando la mafia ha brutalmente ucciso Luigi e Aurelio Luciani, due onesti cittadini

profondamente innamorati della loro terra, lasciando attonita e sgomenta la comunità.



Una strage che ha mostrato all’intero Paese il livello di pericolosità che la mafia garganica aveva

raggiunto in anni in cui c’era una grande sottovalutazione del fenomeno mafioso locale. Una strage

che ha smosso le coscienze ed interrogato le Istituzioni. Una strage che ha segnato un cambio di

rotta.



Eppure, nei mesi scorsi abbiamo assistito attoniti a tentativi messi in atto per cercare di sporcare la

memoria di Luigi e Aurelio.



La loro morte aveva infatti acceso all’improvviso i riflettori su un territorio che aveva bisogno da

tanto di quella luce: una luce che ha costretto tutti a guardare quello che accadeva ed intervenire.

Una luce che ha consentito allo Stato di mettere a segno tra le più importanti operazioni antimafia

sul territorio della Capitanata. Una luce non voluta dai clan che a loro modo hanno così tentato di

gettare ombre.



Ecco allora che quest’anno più che mai è essenziale esserci, essere tanti e tante, per tenere viva la

memoria di Luigi e Aurelio, vittime innocenti di una mafia che non si fa scrupoli ad ammazzare due

volte: strappando la vita prima e sporcando la memoria poi. In tanti e tante per far sentire la nostra

sincera vicinanza alle loro famiglie e per far vedere la parte bella della nostra terra di Capitanata.

Insieme per dire che nelle comunità che sogniamo non c’è spazio per le mafie e per chi non ha

rispetto della vita e della dignità altrui.



Confermata anche quest’anno la presenza di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo

Abele, e di tutti i presidi cittadini di Libera della provincia di Foggia. Tante le istituzioni civili e militari

e le organizzazioni, associazioni, che hanno aderito e saranno presenti per far sentire il senso e la

forza de “Noi”.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto dalle ore 8:00 presso la vecchia stazione di San Marco in

Lamis. Vivremo insieme la celebrazione Eucaristica ed a seguire ci metteremo in ascolto della

testimonianza dei familiari di Luigi e Aurelio e delle Istituzioni presenti, con le conclusioni affidate a

Don Luigi Ciotti.



Invitiamo tutti e tutte a partecipare per un momento di memoria collettiva che genera impegno!



Coordinamento Provinciale Libera Foggia