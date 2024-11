In Italia tanti docenti e pochi alunni: Eurostat smentisce il vox populi

Secondo l’ultimo report Eurostat sul tema – relativo al 2022 – il nostro Paese ha uno dei migliori rapporti studenti-insegnanti.

Quindi è smentita la voce comune che parla di pochi docenti in Italia.

Vediamo nel dettaglio.

Considerando tutto il sistema scolastico – dalle elementari alle superiori – abbiamo 10.4 alunni per ogni docente, mentre in Europa ce ne sono mediamente 12.1. Un dato che si mantiene abbastanza costante tra primo ciclo di istruzione (10.8) e secondo ciclo (10.0).

Ma non è tutt’oro ciò che luccica.

Ciò di cui probabilmente non si deve andare fieri, semmai, è la ragione che ci fa posizionare così bene rispetto agli altri. Perché tutto questo è in gran parte dovuto non tanto all’aumento delle cattedre quanto al crollo degli iscritti a scuola: in dieci anni l’Italia ne ha persi quasi 800 mila (-10%), passando dai circa 7,9 milioni censiti nell’anno 2015/16 ai poco più dei 7 milioni accolti dalle nostre classi nell’anno appena partito. E solo negli ultimi dodici mesi, tra il settembre 2023 e il settembre 2024, ne sono scomparsi oltre 120 mila.