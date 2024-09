In Corso Manfredi, vengono abbandonati tranquillamente sacchetti dei rifiuti domestici, nei cestini gettacarte pubblici

Purtroppo alcuni cittadini “furbetti” non hanno ancora compreso, il corretto utilizzo dei cestini pubblici, collocati lungo le strade e nei giardini comunali. Sempre più spesso vengono utilizzati come deposito dei rifiuti domestici…ma non è quello il corretto utilizzo.



Abbandonare i rifiuti domestici nei cestini pubblici, o nelle immediate vicinanze, è un reato sanzionabile.

Alla luce dei fatti, aggiunge Manzella, pare che un segnale concreto di civiltà, dovrebbe partire proprio dal centro città..

“I rifiuti domestici devono essere correttamente differenziati nei contenitori di casa ed esposti negli orari e giorni prestabiliti per la raccolta porta a porta – fa sapere il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane. Laddove il rifiuto non sia compreso tra le raccolte porta a porta è possibile conferirlo direttamente e gratuitamente alle Isole Ecologiche”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane