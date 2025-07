[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In corso il nuovo incendio nella zona di Frattarolo

📍Una nuova ripresa dell’incendio si è verificata nel pomeriggio di oggi nella zona di Frattarolo, area adiacente alla zona che ha interessato il varo rogo dell’oasi Lago Salso nelle scorse 48 ore, nel territorio del Comune di Manfredonia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, l’ARIF e la Protezione Civile e Polizia Locale, già presenti per le attività di controllo e bonifica.

È stata tempestivamente richiesta la presenza di velivoli Canadair al Centro Operativo Aereo Unificato, per supportare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento. Uno già presente e operativo.

Secondo le prime valutazioni, l’origine dell’accaduto non sembra essere dolosa, ma riconducibile con ogni probabilità a residui di vegetazione ancora attiva dopo l’incendio di ieri.

Gli allevamenti presenti nelle aree limitrofe sono stati messi in sicurezza e non si registrano al momento situazioni di rischio per persone o animali.

Il Comune di Manfredonia continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione.