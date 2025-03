[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In bici in vetta al paese più piccolo della Puglia: in 130 accolti a Celle di San Vito

La tappa del Mountain Bike South Experience ha fatto tappa nel borgo attraversando la Via Francigena

Gli amanti delle due ruote hanno visitato il paese, degustandone le tipicità, per poi ripartire alla volta di Troia

MTB Puglia ha svolto la sua prima tappa sui Monti Dauni e terminerà il 9 novembre ad Adelfia, nel Barese

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Centotrenta ciclisti, in sella alle loro biciclette, domenica 23 marzo sono stati accolti a Celle di San Vito per la prima tappa di MTB Puglia, “Mountain BiKe South Experience”. La tappa, denominata “MTB Puglia – Monti Dauni”, è partita da Troia per fare capolino nel paese più piccolo della Puglia ed è tornata nella “Città del Rosone” passando da Castelluccio Valmaggiore.

Il circuito “MTB South Experience” è un evento patrocinato dalla Regione Puglia, Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dell’ente regionale, unitamente al Pact (Polo Arti Cultura Turismo) della Regione Puglia e a Puglia Culture. La tappa che ha visto protagonista anche il comune di Celle di San Vito ha visto i ciclisti percorrere 40 chilometri fra le strade della via Francigena e il sentiero Frassati. Il calendario 2025 del “MTB South Experience” prevede 11 eventi, con il primo partito appunto dai comuni dei Monti Dauni, per concludersi il 9 novembre ad Adelfia nel barese.

Le quattro tappe pugliesi (Monti Dauni, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Adelfia) sono state presentate nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la biblioteca comunale di San Marco in Lamis lo scorso 15 marzo.“Abbiamo accolto i ciclisti facendogli ammirare la bellezza del nostro borgo. Prima di ripartire, hanno potuto ricaricarsi degustando i nostri prodotti tipici”, racconta Palma Maria Giannini, sindaca di Celle di San Vito.

“Questo evento ha permesso di valorizzare l’enorme rilievo ambientale, paesaggistico e culturale dei nostri territori, mettendo in evidenza la via Francigena dove storia e paesaggio si fondono suscitando emozioni uniche in chi la percorre.

La tappa di MTB-Monti Dauni, oltre che dalla Regione Puglia, è stata patrocinata anche dal Comune di Celle di San Vito e ha rappresentato per il paese più piccolo della Puglia l’ultimo degli eventi previsti nell’ambito del Festival della Montagna, organizzato dal CAI Club Alpino Italiano e parte di un più ampio progetto regionale denominato “1151 Festa della Montagna”, che coinvolge tutti i territori del Monte Cornacchia (la vetta più alta della Puglia con i suoi 1151 metri di altitudine). Il progetto “1151” ha come obiettivi la valorizzazione del territorio montano pugliese e la sensibilizzazione riguardo al rispetto dell’ambiente.

Il progetto intende promuovere i percorsi naturalistici guidati e i sentieri montani di cui il territorio dei Monti Dauni è ricchissimo.