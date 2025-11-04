In arrivo la superluna: “La più grande dell’anno”
Domani occhio alla superluna!
Nel mese di novembre si verifica il plenilunio con la Luna prossima al perigeo, evento ormai noto mediaticamente come “Superluna”.
Prossima al punto della sua orbita più vicino alla Terra, la Luna piena del 5 novembre apparirà nel cielo leggermente più grande rispetto a una normale Luna piena.
La notte del 5 novembre 2025, quindi, il cielo si illuminerà con la luna piena più maestosa e brillante dell’anno, uno spettacolo celeste che avvolgerà i paesaggi di tutto il mondo in una luce argentata straordinaria.
L’istante preciso del massimo avvicinamento sarà il 5 novembre alle 22:00 (ora italiana), quando la Luna si troverà a 356.833 chilometri di distanza. In quel momento raggiungerà il suo massimo splendore, visibile nel cielo scuro, condizioni meteorologiche permettendo.