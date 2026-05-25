Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Impresa Cosmano Sport, Eccellenza ad un passo

La Cosmano Sport Foggia domina la finale contro il San Marco e vince 3-1 dopo i tempi supplementari. Vittoria di cuore e prestazione grandissima per gli uomini di mister Mascia che conquistano l’Eccellenza aspettando ovviamente l’eventuale ripescaggio. In cronaca. Al 1′ Cobuzzi mette al centro per Sfrecola che conclude ma Hila respinge. Al 10′ conclusione di Cobuzzi che termina alta sopra la traversa. Al 17′ cross di Landi al centro per Caggianelli che spizzica di testa sul fondo. Al 18′ conclusione di Salerno con Pignatiello che devia in angolo. Al 24′ colpo di testa di Fiore che termina di poco sopra la traversa. Al 31′ conclusione di Bevilacqua ma Pignatiello si allunga e respinge. Al 39′ ci prova Landi con una conclusione a lato. Al 44′ Cobuzzi serve Caggianelli che prova la conclusione ma Hila respinge. Al 45′ conclusione di Bevilacqua ma uno strepitoso Pignatiello devia in angolo. Nella ripresa al 50′ la Cosmano passa in vantaggio, Torraco crossa per Caggianelli che serve Iddi il quale mette in rete . Al 54′ pareggio del San Marco con Cacchione che conclude in rete. Al 66′ da angolo colpo di testa di Mascia con Hila che respinge. Al 75′ conclusione di Salerno che termina sul fondo. All’86’ conclusione di Protino bloccata da Pignatiello. Al termine dei minuti regolamentari sul pareggio si va ai supplementari. Al 91′ torna in vantaggio la Cosmano, Torraco serve Franzi che mette in rete. Al 95′ conclusione di Carella a lato. Al 97′ punizione di Nardella sul fondo. Al 100′ ci prova Landi con una conclusione di poco a lato. Al 108′ terza rete della Cosmano, Torraco prende palla conclude e mette in rete. Dopo i tempi supplementari vince la Cosmano Sport Foggia che conquista la finale playoff di Promozione pugliese.

IL TABELLINO

SAN MARCO-COSMANO SPORT FOGGIA 1-3

MARCATORI: 50′ Iddi (C), 54′ Cacchione (C), Colonna (C), 91′ Franzi (C), 108′ Torraco (C)

SAN MARCO: Hila, Dragano, Iannacone, Fiore, Fiorentino (85′ Iannacone), De Cesare, Bevilacqua (88′ Panelli), Protino, Salerno, Cacchione, Nardella.

A disp: De Cata, Pellegrini, Poppa, Coco, Santamaria, D’angelo, Iannacone P., Panelli, Petruccelli.

All. Marcello Iannacone.

COSMANO: Pignatiello, Acquaviva, Ricucci, Russo (32′ Torraco), Mascia, Colonna, Cobuzzi (90′ Franzi), Sfrecola, Landi, Iddi (113′ Longo), Caggianelli (88′ Carella).

A disp: Ciccone, Longo, D’amore, Carità, Torraco, Fiorella, Camara, Franzi, Carella.

All: Fabrizio Mascia.

ARBITRO: Mattia Celi di Bari.

ASSISTENTI: Carlo Boccuzzi di Bari e Stefano Pezzolla di Bari.

AMMONITI: Mascia (C), Cacchione (SM), Iannacone M. (C), Ricucci (C), Carella (C), Iddi (C), Dragano (SM)

ESPULSI: Dragano (SM)

(a cura di Tiziana Cuttano e foto di Potito Chiummarulo)