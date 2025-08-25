"Illuminiamo la Comunità”: la luce della Festa Patronale accende Manfredonia

Manfredonia, 28 agosto 2025 – ore 18:30, Piazza Giovanni XXIIIPrendono ufficialmente il via i festeggiamenti in onore della Madre Maria SS. di Siponto con “Illuminiamo la Comunità”, una serata special...

Manfredonia, 28 agosto 2025 – ore 18:30, Piazza Giovanni XXIII

Prendono ufficialmente il via i festeggiamenti in onore della Madre Maria SS. di Siponto con “Illuminiamo la Comunità”, una serata speciale che accende il cuore di Manfredonia.

Alla presenza dell’Arcivescovo Padre Franco Moscone, del primo cittadino Domenico La Marca e del Comitato Festa Patronale, l’appuntamento segna l’inizio di un percorso che unisce tradizione e futuro. A condurre l’evento saranno Michele Bottalico, Vincenzo d’Oria, Maria d’Oria e Sipontina Prencipe, accompagnati dal coinvolgente countdown guidato da Matteo Perillo. Per la prima volta, protagonisti simbolici della serata saranno i nostri anziani, custodi della memoria e delle radici più profonde della comunità. Ci saranno anche i bambini e le persone con disabilità. L’attesa culminerà alle ore 20:00, con l’accensione delle luminarie, simbolo di fede, unione e speranza. La serata sarà arricchita da danza, musica, letture e canto, con la partecipazione di giovani talenti, scuole di danza, interpreti e autori locali. Un momento speciale vedrà l’esecuzione di un brano accompagnato dalla lingua dei segni, indice di inclusione e bellezza condivisa. Manfredonia si accende. E con lei, il cuore di ognuno di noi.