I rappresentanti del Comitato Festa Patronale in centro

📢 La mattina del 22 agosto, a partire dalle ore 10.00, saremo presenti con il nostro Comitato per incontrare la città e i commercianti del centro.

Un momento di presentazione e saluto, aperto a tutti, per condividere idee, ascoltare proposte e costruire insieme il nostro percorso.

Vi aspettiamo! 🤝✨

Comune di Manfredonia

Comitato Festa Patronale – 2025