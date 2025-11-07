Ilary Blasi, la dedica al figlio Christian

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella famiglia Totti-Blasi si delineano chiare contrapposizioni tra i figli e i genitori, tra tensioni e affetti. Recentemente, Ilary Blasi ha condiviso sui social una dolce dedica al primogenito Christian, che oggi compie gli anni. La conduttrice ha postato una foto abbracciata con il figlio, accompagnata da parole piene di affetto: “Tanti auguri piccolo gigante, love you so much”, con un cuore, simbolo di un legame ancora forte. La foto ha ricevuto immediati consensi e dimostra la vicinanza tra mamma e figlio, in un momento di tensione tra la presentatrice e l’ex marito Francesco Totti.

Infatti, mentre Ilary esprime il suo affetto pubblicamente, Francesco non ha ancora commentato, alimentando le indiscrezioni di una crepa tra i due. La situazione si fa ancora più complessa con le accuse di Chanel, che pare essere in rotta con il padre, probabilmente a causa della gelosia della nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. La guerra famigliare si fa quindi evidente, con i figli grandi schierati dalla parte di mamma Ilary e il silenzio di Totti sui social. La famiglia Totti-Blasi sembra attraversare un momento difficile, con i figli che scelgono di sostenere la madre, lasciando il padre in una posizione di isolamento.